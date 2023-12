Brusque vende Garcez para Avaí; saiba detalhes da negociação

O Avaí anunciou nesta quarta-feira, 20, a contratação do atacante Mauricio Garcez, 26 anos, que pertencia ao Brusque. Neste ano, ele atuou pelo Coritiba na Série A.

Garcez chegou ao Brusque em 2020 e marcou 13 gols em 62 partidas pelo clube. Em 2022, ele foi emprestado ao CSKA Sofia, da Bulgária, e, no passado, ao Coritiba. O Avaí, porém, contratou o jogador em definitivo até 2027.

A diretoria do Brusque não confirma os valores da negociação por enquanto, mas o clube vai ficar com 40% do total, enquanto os outros 60% serão divididos entre dois empresários que tinham os direitos do jogador.

Informações apuradas pelo jornalista Rodrigo Santos, colunista do jornal O Município, dão conta de que o Leão vai pagar R$ 2 milhões, no total, pela contratação.

Negociação de Jordan

O goleiro Jordan, que pertence ao Brusque, teve seu empréstimo com o Sport renovado por mais um ano. De acordo com o vice-presidente do Quadricolor, Carlos Beuting, o time pernambucano pagou cerca de R$ 40 mil pelo negócio.

Uma cláusula do novo contrato define que, caso ele jogue cerca de 60% dos jogos pelo Sport, terá que ser adquirido em definitivo. Além disso, também define que o empréstimo não poder ser renovado para um terceiro ano.

