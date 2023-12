Conheça brusquense que viralizou ao andar de motoneta vestido de Papai Noel na Beira Rio

O brusquense Alexandre Urrel, de 28 anos, viralizou nas redes sociais após aparecer passeando de motoneta pela Beira Rio vestido de Papai Noel. Ele veste a roupa de Noel há seis anos e entrega presentes para crianças nas residências.

Natural de Brusque e morador do Planalto, ele conta que seu trabalho já chegou em Balneário Camboriú e Itajaí, mas sua preferência é Brusque.

“Hoje temos que inovar no trabalho e fazer com que as crianças se sintam felizes. Quando uma criança vem me abraçar já sinto um brilho no olhar. É muito emocionante. Com certeza um dia ela vai crescer e falar ‘Poxa, aquele Papai Noel era maravilhoso’”, conta.

Vídeo nos telões de Brusque

Seu último projeto, “Vitória SkateShop” foi feito após ele aparecer de Papai Noel em um bar na cidade. Ele conta que divulgar seu trabalho atrai muitas pessoas boas e carinhosas.

“Pedi para a cliente se eu podia entrar no estabelecimento e falar com as pessoas, como sempre gosto de fazer. Terminando o trabalho, uma pessoa me disse que estava procurando um Papai Noel “moderno” de patinete. Conversamos e fizemos um vídeo que está nos telões de Brusque”.

Entrega de presentes

Alexandre conta que passeia pela cidade para divulgar seu trabalho. Ele realiza a entrega de presentes em residências e visita estabelecimentos comerciais com a roupa de Papai Noel.

“Chego na casa das pessoas e elas tiram muitas fotos e me abraçam bastante. É sempre muita alegria. Para mim é Natal todo dia. Deixo o mês de dezembro separado para entregar os presentes e novembro apenas para ir nas lojas”.

Redes Sociais

Para acompanhar o trabalho de Alexandre e contratar seus serviços, basta segui-lo no Instagram (@alexandreuller). No seu perfil, ele posta as entregas de presentes que fez e fotos vestido de Papai Noel.

