Homem é esfaqueado na cabeça após sair de conveniência em Tijucas

Um homem foi esfaqueado na cabeça após sair de uma conveniência no bairro Praça, em Tijucas, na noite da quinta-feira, 20. O caso aconteceu por volta das 23h na rua Navegantes.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local a vítima já havia sido levada para o hospital.

Ele informou que havia saído de uma conveniência quando foi atacado por alguém pelas costas. Neste momento, ele começou a fugir e foi socorrido por moradores.

Segundo os médicos do hospital, ele estava com perfuração grave no braço e outras três médias nas costas, abdômen e cabeça.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado. Não foram divulgadas mais informações sobre o caso.

