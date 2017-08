Brusque volta a sediar o acendimento do fogo simbólico dos Jogos Abertos

Brusque volta a sediar a cerimônia de acendimento do fogo simbólico dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que este ano, na sua 57ª edição, será em 19 de outubro, na Sociedade Esportiva Bandeirante.

A informação foi confirmada pelo presidente da Fundação Catarinense de Esportes (Fesporte) Erivaldo Caetano Júnior na tarde desta quinta-feira, 17, ao prefeito e vice-prefeito de Brusque, Jonas Paegle e José Ari Vequi, respectivamente.

​

Segundo a Fesporte, esta é a forma de reconhecer a cidade onde nasceu os Jogos Abertos pelo pioneirismo de Arthur Schlösser que em 12 de agosto de 1960 realizou a primeira edição da competição que hoje é considerada um dos maiores eventos esportivos do Brasil. “Nada mais justo, que nesta renovação dos Jogos Abertos, lembrar e reconhecer Brusque, onde tudo começou” comenta Erivaldo.

​

Para o prefeito Jonas Paegle, a importância do retorno do evento marca um novo momento do esporte da cidade, pois recentemente o sucesso dos Jogos Comunitários de Brusque trouxe novamente a valorização do desporto para a cidade. “Estamos focados em estruturar ainda mais as ações da Fundação, visando incentivar a prática esportiva do brusquense”, finaliza Paegle.

​

A edição de número 57 da competição será realizada na cidade de Lages, na serra catarinense, a partir de 2 de novembro. Participaram ainda do encontro o Superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Brusque, Ademir Luiz de Souza (Toto), e o diretor administrativo da Fesporte, Marcelo Greuel.