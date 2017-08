Estava eu nesta tarde observando os valores de temperaturas em Brusque, dados das minhas estações, que estão fixadas nos bairros Centro, Santa Luzia e Rio Branco, e pude constatar que até o momento, tivemos apenas duas ondas de frio mais intenso que atingiram nosso município neste inverno/2017, uma em Junho, quando no dia 18 daquele mês fez 6,5ºC no Santa Luzia e outra em Julho, com apenas 2,0ºC, dia 19, também no bairro Santa Luzia. Já agosto, por enquanto não apresentou valores abaixo dos 9ºC, um breve resfriamento apenas, dia 05/08, quando as mínimas ficaram entre 9º a 11ºC.

Diante dos números expostos aqui juntamente com os demais verificados por mim ao longo desta estação mais fria do ano, podemos considerar que este inverno está sendo “ameno” aqui na nossa região.

Mas será que ainda teremos a entrada de ondas de frio mais significativo por aqui?

Pelo visto, sim. Segundo a meteorologista Laura Rodrigues, profissional da Epagri/Ciram, o tempo deve mudar aqui no Vale do Itajaí a partir do próximo sábado, ao final do dia, quando então teremos a entrada de um sistema de instabilidade, que deve provocar chuva em Brusque. Esta condição de umidade deverá se estender até grande parte do domingo. Atrás deste sistema chuvoso entra o ar mais seco e frio. O início da próxima semana deverá ter madrugadas frias, com mínimas podendo ficar abaixo dos 10ºC na nossa cidade, finaliza Laura.

Temperaturas no Vale do Itajaí nesta quinta-feira. Confira abaixo: