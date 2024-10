O confronto Brusque x Ituano começa às 18h30 desta segunda-feira, 14, no Augusto Bauer. É um jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que marca o retorno do quadricolor ao estádio após quase um ano.

Há transmissão do Premiere, tanto nos pacotes de TV por assinatura quanto nos aplicativos GloboPlay e Premiere. O SporTV também transmite a partida.

Brusque x Ituano em tempo real

Acompanhe esta partida do Brasileirão Série B com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

