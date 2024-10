Carro desliza em pista molhada, invade contramão e mata motociclista, em Indaial

Uma motociclista morreu em um acidente envolvendo outro carro na manhã desta quinta-feira, por volta das 4h50, na terceira ponte, bairro Warnow, em Indaial.

A Polícia Militar constatou no local uma colisão frontal entre uma motocicleta Honda/Biz conduzida por uma mulher de 43 anos, e um Chevrolet/Corsa com motorista de 22 anos.

A equipe do SAMU e os Bombeiros Voluntários constataram a morte da motociclista, enquanto o motorista do carro foi conduzido ao Hospital Beatriz Ramos para avaliação.

Os policiais se deslocaram até o hospital para identificar e registrar o relato do motorista, que contou que na segunda curva após atravessar a ponte Leopoldo Hoechel, o carro deslizou na pista molhada e acabou invadindo a contramão, batendo de frente com a motocicleta.

O resultado do bafômetro com o motorista foi de 0,00 mg/l, com boletim da ocorrência sendo lavrado em seguida.

Leia também:

1. Escola Sesi de Brusque divulga bolsas de estudo para alunos da rede pública de ensino

2. Três homens são presos durante operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Azambuja

3. Quina 6554 e Lotofácil 3216: veja números sorteados nesta quarta-feira

4. Jovem de 20 anos fica ferido após colisão frontal entre dois carros, no Limeira, em Brusque

5. VÍDEO – Brusquense deixa Orlando em meio à ameaça de Furação Milton



Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: