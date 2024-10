Escola Sesi de Brusque divulga bolsas de estudo para alunos da rede pública de ensino

A escola Sesi de Brusque divulgou edital com bolsas de estudo voltadas especialmente para alunos da rede municipal e estadual de ensino. As bolsas, que variam de 18% a até 50%, serão válidas para o ano letivo de 2025 e as inscrições já estão abertas.

Os alunos podem se inscrever até o dia 18 de outubro pessoalmente na escola, situada na Avenida Dom Joaquim, 588, ou de forma on-line.

Serão 11 bolsas distribuídas entre o Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para participar, os alunos devem seguir alguns critérios:

• Estar matriculado e frequentando o ensino fundamental em uma Instituição de Ensino Pública (municipal ou estadual)

• Não possuir pendências financeiras de qualquer natureza

• Apresentar frequência acima de 85% e aproveitamento com média trimestral/bimestral acima de 7,0 em todas as disciplinas.

• Fornecer corretamente as informações solicitadas e anexar os documentados de modo legível conforme orientação;

Conforme Silvana Meneghini, gerente do Sesi/Senai da regional do Vale do Itajaí-Mirim, um dos objetivos da instituição é de levar educação de qualidade para todos os níveis de ensino.

“É uma satisfação muito grande poder ampliar as oportunidades de educação de qualidade e garantir que ainda mais alunos tenham acesso à nossa metodologia, contribuindo com o desenvolvimento pessoal de cada aluno e da comunidade como um todo”, completa ela.

O resultado das inscrições deve ser divulgado a partir do dia 21 de outubro.

Oportunidades para filhos de profissionais da indústria

Além deste edital, outro para filhos de profissionais da indústria também está aberto. Eles podem concorrer a bolsas com até 100% de desconto. Ao todo, serão 19 oportunidades disponíveis exclusivamente para esta categoria. As inscrições já estão abertas e o resultado final sairá no mês de dezembro.

“Esta é uma oportunidade excelente para filhos de trabalhadores industriais que moram em nossa região, para usufruírem da excelente infraestrutura de nossa escola e sem nenhum custo”, comenta Louise Caetano, coordenadora de Educação Básica da escola.

A instituição dispõe anualmente de diversas vagas, neste edital a escola conta com bolsas do 6º ao 9º ano (15 vagas), e também do 1º ao 3º ano do Ensino Médio (quatro vagas). Os alunos que estejam estudando dentro desses períodos podem concorrer.

Leia também:

1. Brusque sob previsão de chuva volumosa impõe alerta à cidade

2. Apae de Brusque realiza brechó com peças a partir de R$ 5 nesta quarta-feira

3. Volante de 16 anos da base assina contrato profissional com o Brusque

4. De jogador de futebol a sacerdote: conheça a história do padre de Brusque que viralizou após pular em caixa d’água

5. Nova sede da Divisão de Investigação Criminal de Brusque deve ser inaugurada em novembro



Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: