As chuvas, que começaram a registrar seus primeiros pingos na quarta-feira, 9, em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, já sinalizam volumes expressivos, levando em conta a soma parcial até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 10.

Em algumas áreas monitoradas, os índices pluviométricos registrados em 24 horas começam a exceder a marca de 60 mm, com oscilações médias entre 36 e 50 mm na maioria das cidades.

A relação completa dos índices pluviométricos acumulados nesse período poderá ser conferida mais adiante, nesta matéria.

Segundo as atualizações meteorológicas mais recentes, o estado de alerta se mantém no município brusquense e região até sexta-feira, 11.

Isso porque o cenário instável ainda por vir deve intensificar as chuvas nas próximas 48 horas, exigindo atenção.

O meteorologista Piter Scheuer nos enviou um boletim detalhado sobre o tema, com informações importantes que você pode conferir logo após a foto.

Quinta-feira segue com chuvas

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim com a previsão do tempo para esta quinta-feira, que mantém o estado de alerta para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O dia será marcado por chuvas constantes, de intensidade variando entre fraca e moderada, sem descartar momentos de precipitação mais intensa.

Embora possam ocorrer breves momentos sob estiagem, o cenário geral exige maior cautela, especialmente ao risco de deslizamentos de terra, devido ao solo já encharcado.

Chuvas seguem na sexta-feira

A previsão aponta que, ao avançarmos para sexta-feira, o quadro de alerta permanece, com a continuidade das precipitações.

Apesar disso, o rio Itajaí-Mirim dificilmente apresentará risco maior de transtornos.

Visto que, os volumes de chuvas estão se apresentando, até o momento, bem distribuídos ao longo do período, sem concentrações intensas em curto espaço de tempo.

Isso deve continuar até sexta-feira, mas é importante manter vigilância, pois ainda são previstos altos acumulados.

Alguns modelos meteorológicos indicam que, até o final deste evento, na sexta-feira, os acumulados podem ultrapassar 150 mm.

Caso essas projeções se confirmem, o quadro de alerta será reforçado, exigindo ainda mais atenção.

Diante desse cenário, recomendamos que a população continue atenta, especialmente à possibilidade de deslizamentos de encostas.

A melhora no tempo só deve ocorrer a partir do fim de semana, sob a expectativa de um padrão seco no sábado e domingo em Brusque e região.

Assim, tanto a quinta-feira quanto a sexta-feira permanecem sob estado de alerta devido aos volumes de chuva ainda previstos para toda a região brusquense.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, abordamos agora o monitoramento das condições climáticas na região de Brusque observado durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados apresentados foram então coletados pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo exibe as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondendo a cada local indicado em vermelho.

Além disso, a apuração destaca os volumes de chuvas registrados ao longo de 24 horas, entre a manhã de quarta-feira e as primeiras horas desta quinta-feira, representados em azul na tabela.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK