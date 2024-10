VÍDEO – Câmera flagra homem furtando clube de Brusque

A câmera de segurança do Tatu Trail Clube, localizado no bairro Primeiro de Maio, flagrou um homem invadindo o local e furtando itens na madrugada da segunda-feira, 7. O crime aconteceu por volta da 1h30.

As imagens foram enviadas ao jornal O Município nesta quarta-feira, 9. O presidente do clube, Irineu Augusto Pereira, afirmou à reportagem que o homem furtou R$ 500 em espécie, além de doces e balas do local. Um boletim de ocorrência foi realizado.

Ele diz que o criminoso entrou pelos fundos do clube e arrombou a porta da cozinha. O homem também quebrou a janela de um contêiner, que fica no local, e entrou na estrutura, onde furtou os itens.

Pelas imagens, é possível ver o homem, de boné e mochila, furtando os itens de um balcão.

Assista ao vídeo:

Créditos: Tatu Trail Brusque/Arquivo Pessoal

