IFC de Brusque abre inscrições de cursos técnicos para quem já terminou o ensino médio

As inscrições do processo seletivo para os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque tiveram início nesta segunda-feira, 7, e seguem abertas até o dia 10 de novembro.

São oferecidas 570 vagas, distribuídas entre nove dos 15 campi do IFC, para dez cursos totalmente gratuitos, voltados para quem já terminou o ensino médio: Administração, Agropecuária, Agrimensura, Automação Industrial, Cervejaria, Defesa Civil (Ead), Edificações, Eletrotécnica, Mecânica e Segurança do Trabalho.

As aulas começam no primeiro semestre letivo de 2025 e serão ofertadas nas cidades de Araquari, Blumenau, Brusque, Camboriú, Fraiburgo, Luzerna, Rio do Sul, São Francisco do Sul e Videira.

Inscrição

O processo de inscrição é gratuito, e feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato do IFC.

Para se inscrever, é necessário ter uma conta na plataforma Gov.BR, do Governo Federal (se você não é cadastrado, clique aqui para saber como fazer sua conta). Confira aqui um vídeo tutorial explicando em detalhes o processo de inscrição.

O edital 62/2024 contém todos os detalhes do processo seletivo – como o cronograma de atividades, o funcionamento da Política de Ações Afirmativas (cotas) e os procedimentos de matrícula, entre outras. Portanto, a leitura atenta do edital é essencial para todos os candidatos.

Sorteio público

Neste processo seletivo não tem provas. A seleção dos candidatos será por meio de sorteio público, agendado para o dia 13 de novembro.

Se o número de inscritos para um determinado curso for igual ou menor que a quantidade de vagas disponíveis, todos serão considerados aprovados.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 16 de dezembro, juntamente com o edital de matrículas.

Reserva de vagas

Nos processos seletivos do IFC há a reserva de vagas através do Sistema de Ações Afirmativas (cotas), estabelecidas pelas legislações específicas.

Para o curso de Agropecuária, no Campus Rio do Sul, há vagas reservadas também para ação afirmativa Agricultura Familiar. No site do IFC tem um infográfico para auxiliar quem tenha dúvidas sobre as ações afirmativas.

O material pode ser acessado no Portal de Ingresso. Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected].

