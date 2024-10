Três homens são presos durante operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Azambuja

Três homens foram presos durante operação da Polícia Civil de Brusque para reprimir o tráfico de drogas no bairro Azambuja, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 9.

A Polícia Civil agiu por intermédio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, com apoio da Delegacia de Polícia da Comarca (DPCo) de Brusque, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) de Brusque, Delegacia de Polícia Municipal (DPMu) de Guabiruba e Núcleo de Operações com Cães (NOC) de Itajaí. A operação aconteceu na rua Azambuja.

De acordo com denúncias anônimas recebidas há algumas semanas, diversas pessoas estariam atuando de forma conjunta realizando a venda de entorpecentes nas proximidades de dois comércios locais, além de utilizaram um apartamento e uma quitinete para armazenamento e venda de drogas. A partir disso, foram realizadas diversas investigações pela Polícia Civil.

Com base nos elementos colhidos no inquérito policial, a Polícia Civil solicitou medidas cautelares de busca e apreensão em diversos imóveis, que foram deferidas pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí, após manifestação favorável da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque.

No decorrer do cumprimentos das ordens judiciais, foram presas dois homens por tráfico de drogas, um por crime contra a relação de consumo, pela venda indevida de dispositivos conhecidos como “vapes” e a condução de uma pessoa pelo porte de drogas. Além disso foram apreendidos entorpecentes (crack, maconha e cocaína) e coletados novos elementos que irão ser analisados no curso da investigação.

Os homens presos foram encaminhados ao Presídio Regional de Brusque, onde permanecerão à disposição da Justiça.

