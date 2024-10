Apae de Brusque realiza brechó com peças a partir de R$ 5 nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta–feira, 9, a segunda edição do Brechó da Apae com peças a partir de R$ 5. O evento acontece na sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Brusque, no Jardim Maluche. Serão comercializadas roupas, calçados, acessórios e brinquedos.

Pela manhã, o evento começa a partir das 8h30 até as 11h, já durante a tarde reabre às 13h30 e é encerrado às 16h. Para os pagamentos, serão aceitos valores em dinheiro, Pix e cartões de débito. O brechó é realizado pelos alunos da entidade.

