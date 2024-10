Brusque começa a manhã desta quarta-feira, 9, diante das expectativas mantendo a projeção de chuva volumosa no decorrer da semana, com totais acumulados que podem ultrapassar os 200 mm em um período de 72 horas.

Essa condição climática adversa vem exigir uma situação de alerta, pois pode trazer desafios significativos, como deslizamentos de terra e aumentar o risco de alagamentos.

Para entender melhor o que esperar, o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, vem apresentar detalhes complementares no boletim, cuja nota está exposta logo após a foto.

Brusque e região na quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim então começa trazendo informações atualizadas sobre a previsão do tempo, direcionada a Brusque e região nesta quarta-feira.

Para aqueles que têm atividades ao ar livre programadas, é fundamental estar atento, pois o dia promete manter um cenário chuvoso.

Embora a chuva, durante a manhã, possa ser mais calma e esparsa, ela tende a ganhar força no decorrer do dia, especialmente a partir da tarde em direção à noite, quando os volumes pluviométricos esperados são elevados.

Isso pode resultar em acumulados significativos, aumentando o risco de alagamentos e outros transtornos.

Portanto, o dia se apresenta desafiador, sob risco de precipitações generalizadas.

Brusque no decorrer da semana

À medida que avançamos à segunda metade da semana, é fundamental prestar atenção às desafiadoras condições climáticas ainda previstas para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim.

As previsões atuais indicam a manutenção de uma situação meteorológica adversa, comprometendo as atividades externas.

Diante disso, o estado de alerta permanece, uma vez que os volumes de chuva esperados na soma até sexta-feira, podem ultrapassar os 200 mm na região, conforme indicam alguns modelos mais agressivos.

Caso essas projeções se confirmem, o rio Itajaí-Mirim poderá sair da calha, elevando também o risco de deslizamentos de terra devido ao solo encharcado.

No entanto, destacamos que, se os acumulados pluviométricos à vista se distribuírem de maneira equilibrada ao longo das 72 horas, os impactos podem ser menores, especialmente em relação ao nível do rio.

O maior problema surge se essas precipitações ocorrerem de forma intensa e concentrada em um curto espaço de tempo.

É importante ressaltar que isso não significa Brusque e região enfrentando chuvas ininterruptas.

Alguns momentos de melhoria podem ocorrer, e, se o sol aparecer, será apenas por curtos períodos, já que as nuvens carregadas devem predominar durante a maior parte do período.

Monitoramento

Reiteramos que todas as informações contidas neste boletim são baseadas nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitas a constantes mudanças à medida que novas informações são incorporadas.

Por isso, é crucial acompanhar a previsão a curto prazo.

Seguiremos monitorando a situação e traremos informações relevantes sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, destacamos o monitoramento das condições climáticas observado durante a madrugada desta quarta-feira no Vale do Itajaí-Mirim, então realizado pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo exibe as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer (destacado em vermelho).

Além disso, a apuração apresenta os volumes de chuva observados entre o período de meia-noite e as primeiras horas do dia (destacado em azul).

