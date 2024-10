Preço da cesta básica apresenta queda em setembro em Brusque; confira pesquisa

Em setembro, a cesta básica de Brusque custou R$ 625,61, tendo registrado uma queda de 0,66% em relação ao mês anterior. A queda acompanha o movimento verificado em seis capitais onde o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos.

Em Brusque a pesquisa é realizada por meio da parceria entre Fórum das Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região (Fórum Sindical), Dieese e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque (Sintrafite).

Em setembro, o trabalhador de Brusque, remunerado pelo salário-mínimo de R$ 1.412, se considerarmos o salário-mínimo líquido (R$ 1.306,10), após o desconto de 7,5% da Previdência Social, precisou comprometer 47,9% da remuneração para adquirir os produtos da cesta básica, que é suficiente para alimentar um adulto durante um mês.

Itens

Entre os itens da cesta, os produtos que registraram queda de preço foram: tomate (-11,37%), batata (-3,3%), pão (-3,04%), arroz (-2,53%), manteiga (-1,81%) e carne (-0,05%). Os itens que exibiram aumento foram: café (7,7%), feijão (6,19%), banana (4,86%), óleo (3,41%), leite (1,08%) e açúcar (0,23%). Farinha de trigo apresentou estabilidade no mês.

Com base na cesta mais cara, que, em setembro, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.

Em setembro de 2024, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.657,55 ou 4,71 vezes o mínimo de R$ 1.412,00. Em agosto, o valor necessário era de R$ 6.606,13 e correspondeu a 4,68 vezes o piso mínimo.

Já em setembro de 2023, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.280,93 ou 4,76 vezes o valor em vigor na época, que era de R$ 1.320,00.

Cesta x salário-mínimo

O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica em Brusque passou de 98 horas e 7 minutos em agosto de 2024 para 97 horas e 28 minutos em setembro de 2024.

Leia também:

1. Brusque sob previsão de chuva volumosa impõe alerta à cidade

2. Apae de Brusque realiza brechó com peças a partir de R$ 5 nesta quarta-feira

3. Volante de 16 anos da base assina contrato profissional com o Brusque

4. De jogador de futebol a sacerdote: conheça a história do padre de Brusque que viralizou após pular em caixa d’água

5. Nova sede da Divisão de Investigação Criminal de Brusque deve ser inaugurada em novembro



Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: