Brusquense André Baran é vice-campeão em torneio internacional de beach tennis

O atleta brusquense André Baran foi vice-campeão do torneio internacional de beach tennis ITF BR 400, em Belo Horizonte. Ele competiu em dupla com o italiano Michele Cappelletti no último sábado, 5.

A competição foi uma das maiores do mundo com praticamente todos os top 10 na disputa no masculino e no feminino. A premiação total foi de 35 mil dólares, equivalente a R$ 192 mil, e 440 pontos no ranking para cada dupla campeã.

Final do campeonato

A dupla jogou contra o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti. A dupla estrangeira conquistou o primeiro lugar por 6/4, 4/6 e 10/7.

Os atletas estrangeiros chegaram a liderar por 6/4 4/0 e viram a reação de Baran/Cappelletti empurrado pela torcida mineira, que lotou a quadra central Junia Moura. No super tie-break os rivais abriram 9 a 1 e viram nova recuperação de Baran/Cappelletti que salvaram seis match-points.

“Estamos muito felizes. Eles são os atuais campeões mundiais, sabemos do nível deles. Jogamos no limite contra eles, são dois sacadores incríveis, uma quebra e eles já voltam ao jogo”, disse Spoto.

“Agora vejo que tenho dificuldades de fechar um jogo. Fomos muito bem até o 4 a 0 no segundo set. Vencemos o torneio contra dois monstros do Beach Tennis. Agora estamos perto de voltar ao número 1 de novo”, completa Gianotti.

André Baran

Natural de Brusque e que treina em Uberlândia (MG), André Baran comenta sobre a final e seu primeiro torneio como novo líder do ranking. Ele é o primeiro brasileiro a liderar a tabela do esporte em dez anos.

“Mais uma vez uma grande batalha contra Gianotti e Spoto, queria agradecer meu parceiro pela luta. O torneio foi desgastante desde a primeira rodada onde fizemos jogos longos, no super tie-break, desgastantes, pouco tempo de recuperação”, diz.

“Não mudou nada, feliz demais de estar aqui, é como se fosse o número 2 ou 3 ou 4, não muda nada pra mim. O que muda é o que estou construindo dentro do Beach Tennis com felicidade e alegria. Depois que conquistei o título mundial, fiz a mesma coisa que faço sempre, trabalhar, trabalhar. Não tem outro segredo. Quero me manter em alto nível conquistando meu espaço sempre”, finaliza.

Mineira Graziele Silva é vice-campeã em sua maior campanha da carreira

Na final feminina o troféu ficou com a dupla italiana formada por Greta Giusti e a experiente Sofia Cimatti, ex-número 1 do mundo.

Elas derrotaram a mineira Graziele Silva, 20ª do mundo, e a paranaense Marcela Vita, 14ª e campeã mundial pelo Brasil, por 6/3, 0/6 e 10/6. Graziele, natural de Belo Horizonte (MG), fez campanha histórica com sua primeira final BT 400 na carreira e deve pintar entre as 15 melhores do mundo no ranking ou muito próxima do top 15.

A dupla havia batido na semifinal a parceria cabeça de chave 2, as italianas Nicole Nobile e Flaminia Daina, ambas no top 10 mundial, por 6/4 e 7/5.

“Estamos muito felizes. Há um mês que não jogamos juntas após o Campeonato Mundial que foi bem dolorido. Voltamos agora e estamos muito animadas e confiantes”, comemora Cimatti.

Torneio confirmado para 2025

Rafael Moura também comemorou a realização do torneio, um dos maiores do mundo, e grande competição na Arena que foi inaugurada em maio deste ano. A segunda edição do torneio está confirmada para outubro de 2025.

“Ninguém esperava jogos super acirrados, o Cappelletti comentando que quatro jogos dele indo para o super tie-break, algo que nunca tinha acontecido nos 15 anos da carreira dele. Isso mostra o quão disputado é e quão profissionais os atletas estão, se dedicando cada vez mais. Foi uma bênção ter todas essas estrelas aqui fazendo esses jogos tão bonitos, coroando o evento que fizemos com tanto carinho. Belo Horizonte merecia um evento desse porte”, diz.

“Temos um BT 400 garantido para o ano que vem, tivemos alguns aprendizados desse evento, tentar fazer ainda maior, quadra central um pouco maior e buscar fazer um BT 100 ou 50 no primeiro semestre para que nosso público possa estar presente nos torneios ITFs”.

O presidente da Federação Mineira de Tênis e Beach Tennis, Henrique Quintino, enaltece a competição.

“O Beach Tennis em MG está muito forte e estamos trabalhando para unir todo mundo e criar um estágio de participação de todas as regiões, pois é um estado muito grande. Este foi o segundo evento de grande sucesso aqui na Arena RM com uma parceria muito forte com a Federação e apoiando a FMT nessa busca pela união e tanto o Rafa Moura quanto o Daniel Barra, o Batata, fizeram um evento de altíssimo nível culminando com um BT 400 com belos jogadores”, conta.

