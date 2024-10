Diferente de outros locais de votação, Cônsul não registra filas na manhã deste domingo de eleições

Não houve registro de filas no colégio Cônsul, que é um local de votação, durante a manhã deste domingo de eleições, 6 de outubro. Diferente de outras grandes seções eleitorais de Brusque, como Unifebe, Feliciano Pires e Araújo, em que ocorreram filas, havia pouca movimentação no Cônsul até 9h45.

Pessoas que chegaram para votar por volta deste horário, em algumas seções, puderam entrar direto na sala para votar, sem aguardar. Em outras, a quantidade de pessoas em espera era mínima.

De acordo com fiscais de partidos e uma pessoa que trabalha no local de votação, a presença de eleitores no Cônsul deve aumentar entre 11h e 14h. Eles detalham que é comum maior movimentação neste período, tendo em vista que é momento de almoço.

No Feliciano Pires, por exemplo, ao contrário do Cônsul, por volta das 7h50, dez minutos antes da abertura das seções, havia cerca de 30 pessoas esperando ao lado de fora. A reportagem de O Município também observou filas na Unifebe.

Término da votação

A votação acontece até às 17h pelo horário de Brasília. Depois deste horário, será dado início à apuração. Ainda na noite deste domingo devem ser conhecidos os novos vereadores de Brusque e o prefeito eleito.

Concorrem ao cargo de prefeito nas eleições André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Em Guabiruba, disputam Marquinho Habitzreuter (Podemos), Renata Ferreira (PL) e Zirke (PP). Nene (MDB) e Victor (PP) concorrem em Botuverá.

