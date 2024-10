Filas são registradas na abertura da votação na escola Feliciano Pires, em Brusque

Na abertura da votação deste domingo, 6, a Escola de Educação Básica Feliciano Pires registrou filas.

Por volta das 7h50, cerca de 30 pessoas estava aguardando a abertura das seções no lado de fora da escola. As seções foram abertas às 8h.

Seções na escola Feliciano Pires

As seções 25 e 26 iniciaram com cinco eleitores em cada para votar. Já a seção 214 estava mais movimentada, com oito eleitores na fila.

Por volta das 8h10, a seção 244 estava com 11 eleitores na fila. Ela foi a seção mais movimentada no horário.

