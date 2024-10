Neste domingo, 6, de eleições, as previsões climáticas sinalizam uma condição meteorológica favorável para quem for às urnas em Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Os moradores da cidade e da região poderão escolher o melhor horário para votar, já que não há previsão de chuva no decorrer do dia.

As temperaturas, então, prometem se manter dentro de um patamar agradável, com possibilidade de ultrapassarem os 25°C, antecipando um discreto aquecimento.

O meteorologista Piter Scheuer gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo e detalhado, complementando não apenas a previsão para este domingo, mas também estendendo suas projeções para o início da próxima semana.

Confira todos os detalhes dessa nota logo após a foto.

Domingo de eleições e o tempo

Os moradores de Brusque e de outras cidades no Vale do Itajaí-Mirim poderão escolher com tranquilidade o melhor horário para votar neste domingo, pois as condições climáticas não devem atrapalhar.

Conforme a previsão dos simuladores meteorológicos, não há expectativa de chuva durante o dia, exceto pelo risco de garoa, indicado para o período da noite.

Embora haja variação de nuvens, isso não impedirá a presença de sol, que poderá ser prolongada em certos momentos.

Durante a tarde, espera-se um leve aquecimento, com as temperaturas podendo ultrapassar os 25°C, mas sem ir muito além disso.

O tempo após as eleições

Avançando para o início da próxima semana, os modelos meteorológicos indicam a predominância maior do tempo seco para Brusque e região na segunda-feira e parte da terça-feira.

No entanto, esse cenário deve mudar ao final de terça, com a volta da chuva.

Portanto, quem tem atividades ao ar livre deve se programar com antecedência, pois entre terça e sexta-feira é esperada uma predominância de tempo instável e chuvoso, trazendo condições mais adversas para todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Essas informações, pois, estão baseadas nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos disponíveis.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo de eleições, vamos agora destacar as informações sobre o monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondendo a cada local descrito em anexo (em vermelho).

A apuração também evidencia a ausência de chuvas durante o monitoramento realizado entre a meia-noite e as primeiras horas da manhã (em azul).

Fotos dos leitores

Por fim, não perca a oportunidade de conferir as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem, repleta de emoção, captura a essência vibrante do início deste domingo em cada um dos locais destacados nas legendas.

Prepare-se para se encantar e se inspirar com essas imagens, que trazem à tona, a beleza do do cotidiano.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

