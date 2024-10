Manhã de eleições em Brusque inicia sem transtornos, informa juiz eleitoral

A votação neste domingo de eleições, 6 de outubro, começou às 8h. Eleitores vão às urnas para eleger prefeito e vereadores. Em Brusque, nos primeiros minutos de votação e nos momentos que antecederam a abertura das seções eleitorais, não foram registrados transtornos.

O juiz eleitoral Maycon Rangel Favareto informou à reportagem de O Município, por volta das 8h10, que não aconteceram problemas relacionados a urnas eletrônicas e nem ausência de mesários. De acordo com ele, o começo da votação transcorreu com normalidade, sem ocorrências.

Servidores da Justiça Eleitoral atuam neste domingo no Cartório Eleitoral. A rua Humberto Mattiolli, no Centro, local em que fica o cartório, está com trânsito interrompido entre a entrada da via até a praça Sesquicentenário.

Término da votação

A votação acontece até às 17h pelo horário de Brasília. Depois deste horário, será dado início à apuração. Ainda na noite deste domingo devem ser conhecidos os novos vereadores de Brusque e o prefeito eleito.

Concorrem ao cargo de prefeito nas eleições André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Em Guabiruba, disputam Marquinho Habitzreuter (Podemos), Renata Ferreira (PL) e Zirke (PP). Nene (MDB) e Victor (PP) concorrem em Botuverá.

