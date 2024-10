Jovens vão às urnas para votar pela primeira vez em Brusque

Dos 98.652 eleitores aptos a votar em Brusque nesta eleição, diversos jovens que votam pela primeira vez compareceram às urnas para cumprir seu papel neste domingo, 6.

Lívia Maria Alves Reis, de 17 anos, foi uma que decidiu votar pela primeira vez antes da idade obrigatória. A moradora do Planalto diz que a decisão é uma escolha importante para a cidade, assim como para ela.

A jovem menciona que definiu seu voto após estudar as propostas dos candidatos a prefeito e vereador. Ela votou no Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

Giovana de Souza, de 18 anos, mora no bairro Limeira, e também vota pela primeira vez em Brusque. Para ela, o voto faz parte do papel das pessoas como cidadãs. “É importante porque votando podemos cobrar melhorias”.

Mesmo não tendo votado com 17 anos, Giovana diz que já tinha consciência da responsabilidade do voto. “A política está envolvida em tudo, né? Tem o nosso dia a dia ali, por mais que a gente não veja diretamente, mas o indireto está sempre ali”.

Para definir seu voto, ela conta que estudou os candidatos e acompanhou os debates realizados na cidade. “Pesquisando realmente o que bate com os meus ideais”, finalizou. A jovem também votou na Unifebe.

O casal Carlos Eduardo de Souza e Maria Eduarda Pereira, ambos de 18 anos, foram mais um dos jovens que votaram na Unifebe. Carlos, natural de Rondônia, mora no Bateas, e teve que votar pela obrigatoriedade da idade.

Ele conta que não acompanhou os candidatos, mas que definiu o voto por influência de terceiros. Já Maria Eduarda, moradora do Planalto, diz que pesquisou informações dos candidatos para definir o voto.

Na Unifebe, foi registrado um grande número de eleitores. As seções 124, 80, 81, 77, 79, 76 e 75 apresentaram filas.

Já na escola Araújo Brusque, quem votou pela primeira vez foi Ana Julia de Souza Cruz, de 19 anos. Ela conta que não votou aos 18 por falta de interesse, mas que agora decidiu votar para buscar melhorias para a cidade. “E também porque a gente precisa”.

Ana diz que seu voto foi influenciado por outras pessoas, mas que também tinha candidatos em mente.

A escola do bairro São Luiz registrou filas nas seções: 131, 252, 132, 127, 128 e 129. De acordo com a delegada do prédio, nenhum problema foi registrado. Na rua em frente à escola, o movimento de veículos é grande.

As duas escolas estão entre os locais de votação com mais eleitores do município para votar.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: