Transporte público gratuito: terminal urbano de Brusque registra pouca movimentação na manhã deste domingo

Durante a votação deste domingo, 6, o município de Brusque conta com transporte público gratuito. Pela manhã, o terminal urbano registrou pouca movimentação, com ônibus partindo com quatro pessoas.

Por volta das 9h20, havia apenas três pessoas aguardando ônibus no terminal. A equipe do local estava reduzida, com quatro profissionais da vigia e limpeza.

O vigia Francisco da Silva avalia que a pouca movimentação se deve ao fato das pessoas possuírem veículo para se deslocar até o local de votação. Ele, que já atuou no terminal em outras eleições, afirma que o cenário é idêntico aos anteriores.

Por fim, ele frisa que os ônibus fazem o deslocamento mesmo vazios. Para conferir as linhas disponíveis, basta clicar aqui.

