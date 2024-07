Stephany Nascimento, de 14 anos, foi convocada para representar Santa Catarina no Campeonato Brasileiro na categoria Cadete 50 kg, que será disputado de 29 de agosto a 6 de setembro em Foz do Iguaçu (PR). A brusquense é uma das revelações do projeto Meninos do Boxe.

“Esta convocação é um reconhecimento do talento e da dedicação da jovem atleta, que promete levar seu melhor desempenho para o ringue nacional”, comenta o projeto em nota.

“Stephany Nascimento continua a trilhar um caminho de sucesso e promete ser uma grande representante do boxe brasileiro em competições futuras. Com determinação e habilidades excepcionais, ela está pronta para enfrentar novos desafios e conquistar ainda mais vitórias em sua carreira”, continua.

Neste sábado, 13, Stephany venceu Beatriz Macedo, da academia Team Sorin, de Balneário Camboriú, por unanimidade dos juízes. Ela obteve o ouro na categoria Cadete 50 kg.

Em agosto de 2023, Stephany obteve a medalha de prata na categoria Infantil 48 kg na Gymnasiade Sub-15, realizada no Rio de Janeiro. É a principal competição esportiva escolar do mundo na categoria.

