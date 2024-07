Sindicato coloca outdoor na rodovia e cobra governo sobre novo trevo da Antônio Heil

O Sindicato das Empresas de Veículos de Carga de Itajaí (Seveículos) implantou nesta segunda-feira, 15, um outdoor cobrando do governador Jorginho Mello reformas no trevo da rodovia Antônio Heil, que liga Itajaí e Brusque à rodovia BR-101.

A categoria reclama, principalmente, da nova suspensão das obras do novo acesso do trevo, que liga as rodovias.

O sindicato informou ao jornal O Município que a placa fica localizada exatamente no trevo de ligação entre as rodovias. De acordo com o sindicato, os conteúdos expostos na placa serão alterados a cada 14 dias, com novos pedidos da entidade. O Seveículos ainda não obteve uma resposta do governo do estado.

O projeto de novo acesso é uma demanda dos municípios de Brusque e Itajaí. O tráfego no local é intenso, principalmente em horários de pico. O trevo é o principal acesso entre Brusque e a área urbana de Itajaí. Quem vem no sentido Itajaí, também pode acessar a área rural do município.

A suspensão atual, a segunda no processo, partiu de um pedido de uma diretoria do próprio governo para reajuste orçamentário. O valor atual da obra é de aproximadamente R$ 56 milhões. Porém, com o reajuste, deve chegar a mais de R$ 60 milhões. O novo valor aguarda análise do Grupo Gestor de Governo (GGG) para prosseguimento do processo licitatório.

Confira aqui as idas e vindas do projeto para a construção do novo trevo

