Identificado jovem que morreu ao ser atropelado por carro na rodovia Antônio Heil

Foi identificado como Marcos Constantino, o jovem atropelado por um carro na rodovia Antônio Heil, na noite de segunda-feira, 15. Marcos tinha 18 anos e era morador de Itajaí.

A identidade da vítima foi confirmada por familiares. Além dele, um amigo teve ferimentos graves por conta do atropelamento. Ele segue internado em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro, um Citroen DSS, de Itajaí, conduzido por um homem de 35 anos, transitava no sentido Itajaí-Brusque quando o atropelamento aconteceu.

Marcos faleceu no local e o outro rapaz foi atendido pela equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, com lesões graves. Segundo a PMRv, devido às circunstâncias, não foi possível apurar o ponto de impacto.

“Um menino de luz”

A irmã de Marcos, Nessah Constantino, conta que o jovem era um excelente menino, “trabalhador, dedicado, brincalhão e amava muito a família”.

“Sempre sorrindo e brincando com todos, tinha um ótimo humor. Gostava muito de fazer brincadeiras com nosso pai e tirar a paciência de nossa mãe, ele os chamava de veinho e veinha”. E finaliza ressaltando que Pako, como era chamado, “era um menino de luz”.

O sepultamento de Marcos será realizado na manhã desta quarta-feira, 17, no Cemitério Municipal da Fazenda, às 9h.

Motorista foge, mas é localizado

O motorista fugiu do local, mas a placa dianteira do veículo caiu no momento do acidente. O carro foi localizado cerca de cinco quilômetros de onde o acidente aconteceu, nos fundos de um posto de gasolina, na altura do bairro Arraial dos Cunhas.

Ele, porém, acabou localizado pela Polícia Militar de Itajaí nas proximidades, dentro de um carro, um Renault Megane, conduzido por um homem de 60 anos, seu pai, que estava lhe auxiliando na fuga.

A PMRv foi ao local e deu voz de prisão ao homem que dirigia o carro que causou o acidente. Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes de Itajaí para as providências cabíveis.

O motorista estava com a habilitação vencida e também com os documentos do carro atrasado. A PMRv realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.

