Museu Casa de Brusque tem projeto aprovado no Programa de Incentivo à Cultura e abre vaga para contratações

O Museu Casa de Brusque está com vagas abertas para contratar diversos profissionais e estagiários. Após ter um projeto aprovado, pela primeira vez, no Programa de Incentivo à Cultura, o museu pretende se estruturar para melhorar o atendimento ao público, assim, havendo demanda para novos profissionais atuarem no local. Atualmente, o museu busca empresas para captar recursos para o projeto.

O projeto em questão trata-se do “Preservação e Difusão do Acervo” no valor de R$ 799.758,83, pelo programa de incentivo. E tem como objetivo preservar e disponibilizar para pesquisa o vasto e valioso acervo museológico, documental e fotográfico relacionado à história de Brusque e do Vale do Itajaí-Mirim, que a Casa de Brusque tem sob sua guarda.

A execução deste projeto permitirá que o Museu Casa de Brusque aprimore seus processos técnicos, amplie o acesso ao público e contribua para a preservação da história e memória do Vale do Itajaí-Mirim em um espaço apropriado. Além disso, incluirá a realização de monitorias, ações educativas e exposições temporárias.

Para a realização do projeto, o museu deverá contratar diversos profissionais e estagiários, além de uma assessoria técnica especializada. “Inclusive já estamos com vagas abertas para estagiários e um pedagogo, para contratação imediata”, afirma a diretora do museu, Luciana Pasa Tomasi.

Ao todo, serão realizadas 40 monitorias, 30 ações educativas com grupos escolares, higienização e conservação preventiva do acervo iconográfico, acondicionamento, catalogação, marcação do número de tombo e ainda a inserção das informações do acervo iconográfico em banco de dados, por meio de software.

O projeto prevê ainda a realização de duas exposições temporárias sobre a história de Brusque e região e a participação do museu em dois eventos nacionais: a

Semana Nacional dos Museus e a Primavera dos Museus.

Como funciona o programa de incentivo

O Programa de Incentivo à Cultura (PIC) é um programa de fomento a projetos culturais de Santa Catarina, por meio de renúncia fiscal do ICMS. Ele permite que as empresas contribuintes possam patrocinar projetos culturais aprovados pela Fundação Catarinense de Cultura e abater o valor investido do imposto devido mensalmente.

As empresas com faturamento anual entre R$ 4,8 milhões e R$ 19,2 milhões podem destinar 15% do ICMS devido no período; empresas com faturamento anual entre R$ 19,2 milhões e R$ 38,4 milhões podem destinar 10%; e empresas com faturamento anual acima de R$ 38,4 milhões podem destinar 7%. “Importante dizer que o abatimento é de até 100% do valor investido nos projetos. Ou seja, as empresas podem fazer este investimento na cultura local e deixar esse investimento no próprio município”, explica a diretora Luciana Pasa Tomasi.

O Museu Casa de Brusque, tem feito uma série de visitas e enviado propostas às empresas de Brusque e região buscando esse fomento. As empresas interessadas podem obter mais informações diretamente no museu ou ainda através do e-mail da instituição: [email protected].

