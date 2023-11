Brusquense integra júri do reality show Shaking The Bar, do Sony Channel

Santa Catarina é destaque no programa “Shaking The Bar“, do Sony Channel, com a participação da brusquense Camila Renaux, especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial.

No formato de reality show, a nova atração tem como missão encontrar o bartender mais talentoso e preparado para gerir seu próprio bar, unindo a coquetelaria com o mundo dos negócios. Ao longo da competição, os participantes enfrentam uma série de desafios eliminatórios, explorando diversos temas ligados ao empreendedorismo.

No episódio, que será transmitido nesta terça-feira, 7 de novembro, às 23h, com ênfase no marketing, Camila se juntou a Fátima Pissara, também empreendedora nesta área. Ambas foram convidadas no desafio que orientou os participantes a criarem um feed de redes sociais contendo seis imagens de um empreendimento de alta coquetelaria.

Após a conclusão, cada equipe apresentou o resultado de seu trabalho e, junto com o apresentador Facundo Guerra, um renomado empresário da noite paulistana, a dupla integrou o painel de jurados responsável por avaliar as estratégias dos competidores.

“Receber esse convite tem um significado muito especial, pois é o reconhecimento do trabalho que tenho dedicado ao marketing, uma área que considero não apenas essencial, mas também uma paixão. Foi uma oportunidade única para compartilhar minhas experiências com os participantes, enquanto também aprendia com eles. Além disso, estou orgulhosa de levar um pedaço da minha região para o cenário nacional”, compartilha Camila sobre a experiência.

O Shaking The Bar é uma coprodução entre a Sony Pictures Television e a produtora Save the Queen, com episódios inéditos todas as terças-feiras, às 23h, exclusivamente no Sony Channel.

Sobre o Programa:

O reality show “Shaking The Bar” é uma competição de coquetelaria que testa as habilidades dos melhores bartenders do Brasil. Este programa inédito na televisão brasileira também tem um foco especial no empreendedorismo, seguindo o exemplo de outros programas como Shark Tank e Self-Made Brasil, que foram exibidos pelo mesmo canal.

Além dos desafios de mixologia, os espectadores tem a oportunidade de seguir as fases cruciais para abrir e administrar um bar de sucesso, desde a concepção da ideia até a conclusão final do empreendimento. Os 14 concorrentes enfrentam provas de eliminação progressivas até que apenas um vencedor permaneça, recebendo um prêmio em dinheiro.

Sobre Camila Renaux:

Camila Renaux é natural de Brusque, mas atualmente mora em Blumenau. Ela é especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial pelo MIT nos Estados Unidos. Eleita por três vezes a melhor profissional de Marketing Digital do Brasil, é embaixadora de Philip Kotler e de seu evento eWMS (World Marketing Summit) no país. Já treinou milhares de alunos, distribuídos pelos cinco continentes, através de seus cursos on-line.

Consultora de empresas, vivencia o digital no seu dia a dia há mais de 20 anos. Produz conteúdo ativamente para compartilhar doses generosas de informação e é palestrante dos maiores eventos de marketing e vendas da América Latina.

Os novos episódios saem todas as terças-feiras, às 23h. É possível assistir nos seguintes canais: Sony Channel / canal 633 (Claro/NET), canal 537 (SKY) e canais 641, 847, 91 (VIVO).

