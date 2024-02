O dentista brusquense William César Caldas Lopes percorreu, de 10 a 14 de fevereiro, 1,3 mil quilômetros de bicicleta, de leste a oeste do Uruguai, em ida e volta. O evento foi o LRM1300, uma prova de longa distância na modalidade Randonnée, homologada pelas entidades internacionais Audax Club Parisien e Les Randonneurs Mondiaux. Ao todo, 36 ciclistas participaram, e 30 completaram o desafio.

A largada foi dada em Chuy, no Uruguai. O município faz fronteira com Chuí (RS), no ponto mais ao sul no território brasileiro. A primeira parada foi feita na Fortaleza Santa Teresa, a cerca de 30 km de Chuy. Depois, o trajeto dos ciclistas passou pelo município de Minas e pela capital Montevidéu, até chegar à Colônia de Sacramento, no sudoeste uruguaio, próximo à foz do Rio da Prata.

O retorno a Chuy foi feito passando por diversos pontos do litoral, incluindo Piriápolis, Punta del Este, José Ignacio, La Paloma e outros.

Aos 58 anos, Lopes participa deste tipo de prova há mais de 10 anos. Contudo, nunca havia chegado a percorrer 1,3 mil km. A maior distância até então havia sido 1,2 mil km, em evento realizado na Bélgica e na França. Os obstáculos no Uruguai não ficaram apenas no tamanho do trajeto.

“Tivemos muitas intempéries: calor, frio e muito vento contra. Particularmente, eu tive um problema com a minha bicicleta: quebrou o câmbio e tive que percorrer os últimos 250 km com apenas uma marcha. Isto me atrasou muito”, relata. Foram 104 horas de prova, das 7h de 10 de fevereiro às 15h15 do dia 14.

A modalidade Randonnée consiste em distâncias longas, com trajetos pré-definidos a serem percorridos em um tempo-limite. O participante deve ser autossuficiente, ou seja, não deve receber qualquer apoio externo ao longo da prova. Entre os ciclistas, não há disputa ou classificações. As medalhas recebidas são pela conclusão do evento, conhecidos no meio principalmente como Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM).

“A maior dificuldade nesse tipo de prova é a privação do sono, já que temos uma meta diária mínima de 290 km sem suporte, ou seja, qualquer problema com você ou com a bike, é você quem busca a solução. E o relógio não para”, explica.

O trajeto da LRM1300, com início e final em Chuy, no ponto verde

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: