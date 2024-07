Brusquenses conquistam medalhas em copa de karatê no Paraná

Dois atletas da Associação Brusquense de Karatê conquistaram medalhas na Copa Aldo Lubes, realizada neste sábado, 27, em São José dos Pinhais (PR). Foram obtidos um ouro no kumite (combate entre oponentes) e dois bronzes no kata (apresentação de movimentos).

Calebe Mateus Schaadt, de 13 anos, foi campeão no kumite Sub-14 40 kg, fazendo valer sua habilidade e dedicação no esporte. Outra conquista foi a do bronze, no Kata Sub-14.

Aos 10 anos, João Pedro Ferraz Fernandes demonstrou talento e disciplina para obter o bronze no Kata Sub-12. A disputa foi realizada em categoria especial, unindo faixas roxa, marrom e preta.

“A competição em São José dos Pinhais foi um momento de grande orgulho para a Associação e para os jovens atletas, que têm mostrado progresso constante e resultados expressivos. A Associação Brusquense de Karatê agradece a todos os apoiadores e familiares pelo suporte e incentivo contínuo”, destaca a agremiação em nota.

