Paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, comemora 151 anos com missa especial

Na quarta-feira, 31, a Paróquia São Luís Gonzaga celebra 151 anos de história. Para marcar a data, será realizada uma missa especial na igreja Matriz, às 19h.

O pároco, padre Diomar Romaniv, destaca que a comemoração deste ano será mais discreta, mas igualmente significativa.

“No ano passado, celebramos o jubileu de 150 anos com grande solenidade. Este ano, queremos marcar o aniversário da criação da nossa paróquia e os frutos que ela tem dado, especialmente no último ano”.

Padre Diomar ressalta que a paróquia, ao longo do último ano, vivenciou momentos importantes de fé e pastoral. Entre eles, lembra das Missões Redentoristas, que aconteceram em agosto e setembro de 2023, quando as 12 comunidades da paróquia vivenciaram uma jornada de fé e evangelização junto aos missionários.

Lembra ainda que neste último ano, a Paróquia São Luís Gonzaga atravessou um momento de luto, com o falecimento do padre Flávio Morelli, no dia 7 de dezembro. “Pudemos fazer um dia de luto, mas também de esperança, em um dia que nós nos despedimos desse grande pastor que foi padre Flávio, um homem tão querido por todos”.

O pároco também recorda das inúmeras festividades realizadas, com destaque para o início do jubileu de 50 anos da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Maluche, no mês de maio.

“Tudo isso queremos agora trazer como celebração no aniversário desses 151 anos, agradecendo, louvando e bendizendo a Deus, que continua inspirando, continua despertando no coração das nossas lideranças e agentes de pastoral o ardor missionário, e nos ajudando a viver em família a nossa fé nesta paróquia que nós formamos e da qual nos sentimos parte”.

Nestes 151 anos de história, padre Diomar agradece a cada pessoa e a cada família que participa da paróquia, tanto na Matriz, quanto nas comunidades.

“Quero agradecer também a todas as lideranças e agentes de pastoral e movimentos que muito contribuem na evangelização. Muito obrigado também aos padres que servem a nossa paróquia e se dedicam no atendimento, nas celebrações e no acompanhamento das comunidades e pastorais”.

História

A criação da Paróquia São Luís Gonzaga está ligada à história religiosa e colonial da região de Brusque. A cidade, inicialmente chamada Colônia Itajaí, foi fundada em 1860, quando Santa Catarina ainda era subordinada à Diocese do Rio de Janeiro.

Os colonos de Brusque, assim como os de outras regiões de Santa Catarina, eram muito religiosos e, ao chegarem, construíram uma capela primitiva para expressar sua devoção. Padre Alberto Francisco Gattone, vigário de Gaspar, foi o responsável pela comunidade religiosa de Brusque e se empenhou na criação da Paróquia São Luís Gonzaga, que foi oficializada em 31 de julho de 1873.

Ele permaneceu em Brusque até 1882, período durante o qual foi construída uma igreja Matriz gótica, demolida em 1954 para a construção do atual templo. O religioso foi sucedido por outros vigários até a chegada dos padres dehonianos em 1904, liderados pelo padre Gabriel Lux. Em 1905, o Santuário de Azambuja foi desmembrado da paróquia, e

Padre Lux foi nomeado seu administrador até 1919. Ao longo dos anos, a Paróquia São Luís Gonzaga passou por várias transformações, uma das principais foi a construção da atual igreja Matriz, iniciada em 1955 e inaugurada em 1962. O projeto é do renomado arquiteto alemão Gottfried Böehm.

A paróquia é formada por 12 comunidades: Cristo Rei; Nossa Senhora Aparecida; Nossa Senhora de Fátima; Nossa Senhora de Lourdes; Sagrado Coração de Jesus; Santa Paulina; Santa Rita de Cássia; Santo Antônio; São Francisco de Assis; São João Batista; São José e Matriz São Luís Gonzaga.

