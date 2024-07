VÍDEO – Motociclista fica ferido após colisão contra carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Na tarde desta segunda-feira, 29, por volta das 17h10, um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro ocorreu na Rodovia Antônio Heil, no bairro Centro, em Brusque. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda CG azul, com placa de Joinville, e um Chevrolet Montana preto, com placa do Brasil.

No momento da chegada da equipe, o motociclista, um homem de 22 anos, foi encontrado consciente e orientado, deitado de costas e aguardando atendimento. Ele relatou sentir dor na perna esquerda.

Após uma avaliação inicial e procedimentos de primeiros socorros, o jovem foi conduzido ao pronto atendimento do Hospital Azambuja para receber cuidados médicos mais detalhados.

O condutor do Chevrolet Montana, um homem de 42 anos, não sofreu ferimentos e não necessitou de atendimento médico. Ele permaneceu no local sob os cuidados da Polícia Militar.

