Inscrições para Brusque Open de Tênis encerram nesta semana; saiba como participar

As inscrições para o 1º Brusque Open de Tênis, maior evento de tênis da história da cidade, que acontece entre os dias 16 e 18 de agosto, vão até a próxima sexta-feira, 2.

Além das competições, o evento, que vai envolver os clubes Bandeirante, Guarani e a Escola Guga, terá diversas atrações para todas as idades, envolvendo o esporte e também atrações para as famílias.

As inscrições, exclusiva para atletas de Brusque, devem ser feitas através da plataforma Letzplay. Os primeiros 100 atletas a garantirem a participação vão concorrer a uma raqueteira Head Tour. Todos os participantes ainda recebem um kit boas-vindas. A previsão é que o torneio tenha cerca de 300 atletas e mais de 800 visitantes durante os três dias.

O torneio

A sede principal do evento será a Sociedade Bandeirante, enquanto os jogos também podem acontecer no Clube Esportivo Guarani e na Escola Guga em caso de necessidade de ajustes da programação.

O Brusque Open de Tênis é organizado pela AK Sports. As competições serão divididas por 20 categorias no total, desde o nível iniciante até a 1ª classe, no masculino e feminino. Ainda haverá disputa entre as crianças e os atletas juvenis, com divisão por idade e nível técnico.

Atrações

Uma das atrações do Brusque Open será uma clínica com Walter Preidikmann, o Gringo, treinador de diversos jogadores que já foram top 100 do ranking mundial, já está confirmada.

O evento ainda terá, além dos jogos, várias ações de entretenimento, como área para ativação dos parceiros, lounge para descanso, espaço para fisioterapia, happy hour para os atletas, espaço kids, miniquadras, e aulões para as crianças de 3 a 10 anos que ainda não jogam e querem conhecer o esporte.

O 1º Brusque Open de Tênis tem patrocínio da Atlântica Cama e Banho, Camisa 10, Cervi Contabilidade, Compose Quadros Decorativos, Endor Construtora, Fibrafisio, HC Imagem, Head, Raffcom, RVB Malhas e Verdi Natural, e ainda apoio do jornal O Município, como parte da comemoração de 70 anos, além da Sociedade Esportiva Bandeirante, do Clube Esportivo Guarani e da Escola Guga Brusque.

