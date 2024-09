Brusquenses participam de desafio de boxe em São Paulo

Ezequiel Trajano, pugilista do projeto Meninos do Boxe, de Brusque, obteve medalha de prata no Desafio Recoma de Boxe, realizado em São Paulo (SP) na COB Expo, feira de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele compete na categoria 63,5 kg e já acumula duas medalhas de ouro nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc).

Além de Ezequiel, esteve presente o técnico do projeto Meninos do Boxe, Marlon Bordin, que foi o terceiro técnico da delegação.

A dupla foi convocada pela Federação Catarinense de Boxe (Fecaboxe) para representar Santa Catarina no evento. O estado foi o terceiro colocado do desafio, que também teve participação das equipes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Ezequiel integrou o time de boxeadores ao lado de Angelo Maximo (57,5 kg), de Balneário Camboriú; Saimom Queiróz (71 kg), de Itajaí; Gustavo Araújo (80 kg), de São José; e Nathanael Mesquita (92 kg), também de São José.

Medalhistas

Angelo Maximo – bronze

Ezequiel Trajano – prata

Saimom Queiroz – prata

Nathanael Mesquita – ouro

