Passeio Ciclístico reúne mais de 100 pessoas em Brusque

Foi realizada na manhã do último, 29, em Brusque, a segunda edição do Passeio Ciclístico pelo Meio Ambiente. O evento reuniu cerca de 130 ciclistas pelas ruas da cidade. A ação foi promovida pelo núcleo de Gestão Ambiental da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), em parceria com a loja Ali’s Bike.

Ciclistas de todas as idades se concentraram em frente ao Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb) e seguiram pelas ruas centrais da cidade, em um trajeto de cerca de quatro quilômetros.

O objetivo do passeio, segundo o coordenador do núcleo da Acibr, Valter Floriani, é conscientizar sobre a importância do uso da bicicleta como um meio de transporte seguro, econômico e sustentável.

“Nosso objetivo não é fazer marketing, mas sim gerar consciência ambiental pelo meio ambiente, aproveitando esse momento para o lazer junto com a família e incentivar ainda mais o uso da bicicleta no dia a dia das pessoas. Com o passeio, temos a oportunidade de passar de bicicleta pelas principais ruas da nossa cidade, o que no dia a dia geralmente é feito de carro. Espero que as pessoas curtam bastante”.

Alberto Alexandre Montibeller, proprietário da loja Ali’s Bike, comemorou o sucesso da segunda edição do passeio. Além do meio ambiente, ele destacou o papel que a bicicleta tem no bem-estar físico e emocional das pessoas. “A bicicleta nos proporciona não apenas cuidar do corpo, mas também da mente. Isso é muito importante. Quem anda de bicicleta precisa ter disposição”.

O passeio teve duração de pouco mais de 40 minutos e, ao final, os ciclistas retornaram para a sede da Acibr, onde foi realizado sorteio de brindes. O evento teve o apoio da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), que acompanhou todo o trajeto.

Passeio em família

Marli Torrezani, de 71 anos, participou com o marido, Mário, de 72. Eles moram no bairro Steffen e sempre que podem, usam a bicicleta para se locomover pela cidade.

“Eu uso bicicleta desde a infância, sempre gostei. Faço parte de grupos de bike e sempre que tem algum passeio eu faço questão de participar. Quando posso, faço tudo de bicicleta, prefiro andar por aí com ela do que de carro e acho bem importante ter momentos de conscientização como este”, disse.

Já Patrícia de Farias Tarter, 43 anos, foi com o esposo, Evandro, e com a filha Sofia, de 7 anos, pedalar. “Sempre que tem algum passeio na cidade, nós participamos. É bem importante essa conscientização. Lá em casa, quando dá, procuramos usar a bicicleta ao invés do carro, meu marido vai sempre buscar a Sofia de bicicleta na escola para já desde pequena ela ter essa consciência”, destaca.

O passeio também contou com a participação de um grupo de Itajaí. O grupo Roda a Roda veio ao evento com 15 ciclistas. Antes de pedalar pelas ruas de Brusque, eles fizeram o aquecimento pedalando 31 quilômetros entre uma cidade e outra. “Saímos cedinho e viemos pedalando. É muito legal essa integração entre as cidades. Já viemos outras vezes para Brusque e acho bem bacana os eventos realizados na cidade”, destaca Fabio Adriano Lago, membro do grupo.

Confira imagens do passeio:

Fotos por Bárbara Sales

