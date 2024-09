Dino Fonseca realiza show acústico em Brusque; saiba como adquirir ingressos

Acontece no dia 3 de novembro, em Brusque, o show acústico com Dino Fonseca, no pavilhão da Fenarreco. Os ingressos normais estão disponíveis a partir de R$ 55 e já podem ser adquiridos.

A abertura do show será realizada pelo Dj Gilson às 17h. O cantor Dino Fonseca e Banda se apresentam às 19h30.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Barbieri Shows e Eventos, que organiza o evento em parceria com a Park Eventos.

Os valores vão de R$ 30 a R$ 3 mil. Confira abaixo:

Pista (1º lote) – R$ 55. No pagamento por Pix, o preço da entrada fica R$ 50;

Ingresso de meia entrada – R$ 30;

Mesa Ouro (com cadeiras) – R$ 2,6 mil. No pagamento por Pix, o preço da entrada fica R$ 2,320 mil. A mesa tem capacidade para oito pessoas;

Mesa Bistrô Diamante (sem cadeiras) – R$1,8 mil. No pagamento por Pix, o preço da entrada fica R$ 1,620 mil. A mesa tem capacidade para oito pessoas;

Mesa Bistrô Ouro (sem cadeiras) – R$ 1,350 mil. No pagamento por Pix, o preço da entrada fica R$ 1,215 mil. A mesa tem capacidade para oito pessoas;

Mesa Diamante (com cadeiras) – R$ 3 mil. No pagamento por Pix, o preço da entrada fica R$ 2,7 mil. A mesa tem capacidade para oito pessoas;

Mesa Prata (com cadeiras) – R$ 2,1 mil. No pagamento por Pix, o preço da entrada fica R$ 1,910 mil. A mesa tem capacidade para oito pessoas;

Mesa Bistrô Prata (sem cadeiras) – R$ 1 mil. No pagamento por Pix, o preço da entrada fica por R$ 900. A mesa tem capacidade para oito pessoas.

Confira a distribuição dos espaços:

A organização informa que os horários estão sujeitos a alterações.

