VÍDEO – Carro de luxo é consumido por incêndio em Balneário Camboriú

Um Porsche Macan Turbo foi consumido por um incêndio na Quarta avenida, em Balneário Camboriú, na madrugada desta segunda-feira, 30. O acidente aconteceu por volta das 5h20.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário do veículo não estava no local. O carro estava estacionado corretamente e foi tomado pelas chamas.

A via foi totalmente isolada e o trânsito interrompido para que os trabalhos de combate pudessem ser realizados com segurança.

A equipe iniciou o combate ao incêndio com uma linha de água, seguido da aplicação de espuma. Foram utilizados aproximadamente 1200 litros de água e 10 litros de líquido gerador de espuma (LGE).

O fogo foi controlado e o veículo foi inspecionado, tanto em seu interior quanto no porta-malas, não sendo encontrados outros riscos adicionais.

A Guarda de Trânsito e a Polícia Militar também prestaram apoio à ocorrência.

