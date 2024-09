Com a chegada de outubro às portas, a cidade de Brusque e demais situadas no Vale do Itajaí-Mirim devem enfrentar variações no clima logo nos primeiros dias do novo mês.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, na terça-feira, 1, os termômetros devem alcançar picos em torno de 30 a 32°C, com predomínio de tempo seco e sol entre nuvens, marcando assim uma tarde de calor.

Entretanto, essa condição de aquecimento sinaliza não durar muito, visto que, já na quarta-feira, 2, uma frente fria promete trazer chuvas e um declínio nas temperaturas.

Conforme mencionado por Scheuer, esse cenário marcará o início da transição para um clima bem mais ameno.

Diante disso, a segunda metade da semana deve ser marcada por uma sensação térmica mais baixa em Brusque.

Embora o frio esperado não seja intenso, ainda assim exigirá o uso de agasalhos em tempo integral durante o dia.

Especialmente na quinta-feira, 3, que sinaliza ter uma maior cobertura de nuvens e chuva a qualquer momento, caracterizando um padrão de frio úmido, explica.

Essa oscilação climática, segundo detalhado no boletim, será a marca da primeira semana de outubro, sob variações então perceptíveis nas condições do tempo.

Brusque na segunda-feira

Para esta segunda-feira, 30, a previsão do meteorologista indica sol entre muitas nuvens e um padrão seco predominante em Brusque e região.

Ele ressalta que as condições climáticas devem favorecer a prática de atividades ao ar livre; no entanto, é importante ficar atento ao pequeno risco de garoa leve e isolada, que não está descartado.

Durante a tarde, as temperaturas devem ultrapassar os 25°C; porém, como observado por Scheuer, não deverão exceder significativamente essa marca.

*Com informações do meteorologista Pitrer Scheuer

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à nossa matéria, abordamos agora o monitoramento das condições climáticas na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira, com dados então fornecidos pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, você pode conferir as temperaturas mínimas registradas ao amanhecer, destacadas em vermelho para cada local mencionado.

Com relação aos volumes de chuva, não houve registro de precipitação entre o período da meia-noite até as primeiras horas do dia; veja os detalhes abaixo.

Fotos dos leitores

Para encerrar com chave de ouro, mergulhe nas incríveis fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem revela, de maneira única, a beleza e a atmosfera com que esta segunda-feira despontou nos locais mencionados nas legendas.

Deixe-se inspirar por esses momentos capturados com sensibilidade e aprecie cada detalhe dessas paisagens deslumbrantes.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

