Dupla sertaneja César Menotti e Fabiano realiza show em Gaspar; saiba como adquirir ingressos

A renomada dupla sertaneja César Menotti & Fabiano se apresentará pela primeira vez em um show aberto em Gaspar. O show acontece no dia 14 de novembro, véspera de feriado. Os ingressos variam de R$ 90 a R$ 600. As vendas iniciaram em junho e o show já conta com cinco categorias de ingressos esgotadas.

Os sertanejos se apresentam a partir das 22h na Arena Multiuso Prefeito Francisco Hostins, em Gaspar. O Top Show com César Menotti & Fabiano também terá a presença confirmada da dupla Léo e Matheus.

Para Sidnei Barbieri, um dos responsáveis pela Barbieri Shows e Eventos, é uma satisfação conseguir trazer, em tão pouco tempo de estrada, um evento dessa magnitude para a cidade. “Acredito que será um divisor de água pra nós”.

Ingressos

Os ingressos são vendidos a partir de R$ 45 para pessoas com direito a meia entrada (consulte as categorias). Todos os ingressos podem ser adquiridos no site da Barbieri Shows e Eventos, que promove o evento. As vendas encerram no dia do evento.

Confira abaixo os ingressos e a distribuição das mesas:

Backstage

R$ 600

Ou no Pix por: R$ 570

Ingresso meia entrada

R$ 45,00

Ou no Pix por: R$ 42,75

Camarote coletivo A

R$ 200

Ou no Pix por: R$ 190

Ingresso Masculino

R$ 90

Ou no Pix por: R$ 85,50

Ingresso Feminino

R$ 90

Ou no Pix por: R$ 85,50

Lounges prata

R$ 3,5 mil

Ou no Pix por: R$ 3,325 mil

Capacidade de pessoas: 16

Camarote prata

R$ 4 mil

Ou no Pix por: R$ 3,8 mil

Capacidade de pessoas: 16

Mesa bistrô diamante (sem cadeiras )

R$ 1,8 mil

Ou no Pix por: R$ 1,710 mil

Capacidade de pessoas: 8

Mesa bistrô ouro (sem cadeiras)

R$ 1,440 mil

Ou no Pix por: R$ 1,368 mil

Capacidade de pessoas: 8

Mesa bistrô prata (sem cadeiras)

R$ 1,2 mil

Ou no Pix por: R$ 1,140 mil

Capacidade de pessoas: 8

De acordo com a organização do evento, os ingressos a seguir não estão mais disponíveis.

Lounges diamante

R$ 4,5 mil

Ou no Pix por: R$ 4,275 mil

Capacidade de pessoas: 16

Camarote diamante

R$ 5 mil

Ou no Pix por: R$ 4.750 mil

Capacidade de pessoas: 16

Camarote ouro

R$ 4,5 mil

Ou no Pix por: R$ 4,275 mil

Capacidade de pessoas: 16

Espaço prime

R$ 6 mil

Ou no Pix por: R$ 5,7 mil

Capacidade de pessoas: 12

Veja posição de cada setor:

