Avenida Germano Furbringer fica em meia-pista devido troca de poste no Jardim Maluche

O trânsito na avenida Germano Furbringer, no bairro Jardim Maluche, está em meia pista na tarde desta segunda-feira, 30. Agentes da Celesc realizam a troca de um poste danificado em um acidente de trânsito, dias atrás.

De acordo com a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), o trânsito que segue na direção Jardim Maluche-Centro teve que ser desviado para rua Gustavo Kohler, aos fundos da empresa Sancris.

Conforme os agentes de Trânsito, a troca deve ser finalizada por volta de 16h30.

O acidente aconteceu na noite de domingo, 8, no bairro Jardim Maluche, em Brusque. Um adolescente de 17 anos conduzia o veículo, enquanto o pai estava embriagado no banco do carona.

Inicialmente, o pai tentou assumir a culpa. Segundo informações da GTB, no dia do ocorrido, ele negou fazer o teste de bafômetro e seria autuado por recusa do teste. Minutos depois, a Guarda confirmou que o condutor do veículo era, na verdade, o filho menor de idade do homem.

Não foram divulgadas informações sobre feridos no acidente.

