Bombeiros de SC resgatam grupo de brigadistas que estavam perdidos durante incêndios no Mato Grosso

Com cinco equipes da Força-Tarefa (FT) atuando no Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) tem enfrentado uma série de desafios na região. Além de combater incêndios, os bombeiros que operam no município de Salto do Céu realizaram, neste sábado, 28, o resgate de 16 brigadistas que estavam perdidos em uma área de mata fechada.

De acordo com o sargento Felipe Santiago Amaro Corrêa, enquanto as equipes realizavam suas atividades na região, foram abordadas por um gerente de uma fazenda local, que informou que sua equipe de brigadistas estava desaparecida há mais de 24 horas na mata.

Resgate do grupo de brigadistas

Utilizando técnicas de busca terrestre, os bombeiros catarinenses, em parceria com os bombeiros do Mato Grosso, iniciaram a operação de resgate. “Eles tinham um rádio e conseguiam se comunicar minimamente, apesar da dificuldade de transmissão na área e da pouca carga de bateria. Mantivemos contato e fomos adentrando na mata até conseguirmos localizá-los”, explicou o sargento.

Os brigadistas foram encontrados por volta das 14h de sábado, após estarem perdidos desde o meio-dia de sexta-feira. Além do sargento Felipe, a equipe da Força-Tarefa que atua em Salto do Céu é composta pelos cabos Rodrigo Oliveira da Rosa e Diego Ventura Silveira.

Áreas de atuação

Salto do Céu está entre os municípios que enfrentam situação de emergência devido às queimadas. Além deste local, o CBMSC tem outras quatro equipes de Força-Tarefa atuando em Nova Mutum, Rosário do Oeste, Nossa Senhora do Livramento e Chapada dos Guimarães.

Essa é a segunda equipe enviada pelo Governo de Santa Catarina para combater os incêndios no Centro-Oeste do país. A nova missão do grupo catarinense em Mato Grosso começou na última quinta-feira, 26, e faz parte da Força Nacional de Segurança.

Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), o Mato Grosso é a unidade da federação que apresenta o maior número de focos de incêndios florestais em 2024.

Leia também:

1. Eleições 2024: eleitores de Brusque não podem ser presos a partir desta terça-feira; entenda

2. Polícias Civil e Militar de Brusque divulgam planejamento para segurança no dia das eleições

3. VÍDEO – Câmera registra acidente que deixou cinco pessoas feridas na Antônio Heil, em Brusque

4. Dino Fonseca realiza show acústico em Brusque; saiba como adquirir ingressos

5. Idosos de Brusque encontram apoio na prática de hobbies para melhorar a saúde mental e combater o estresse

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: