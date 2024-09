Jorginho Mello assinará ordem de serviço para construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 1º, o governador Jorginho Mello (PL) vem a Itajaí para assinar a ordem de serviço para as obras da construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil com a BR-101. O evento de assinatura será realizado na Associação Empresarial de Itajaí, às 17h30.

O governador do estado também assinará a ordem de serviço do projeto de dragagem do canal do Porto de Itajaí e participará de uma inauguração no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen. A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm (PL), também estará no momento da assinatura das ordens.

No Hospital Marieta, Jorginho e o secretário de estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, irão inaugurar três andares da instituição.

A obra do novo trevo será realizada pela empresa Planaterra Terraplenagem e Pavimentação, de Chapecó, que venceu o processo licitatório. O contrato entre o governo do estado e a empresa prevê prazo de dois anos para execução dos trabalhos. O valor estipulado para a realização da obra é de aproximadamente R$ 60 milhões.

