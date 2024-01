Caminhões tombam na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, após colisão traseira

Dois caminhões tombaram após uma colisão traseira durante a noite de quinta-feira, 25, na rodovia Antônio Heil, em Itajaí. O caso aconteceu por volta das 22h52, na altura do quilômetro 4, no bairro Itaipava. A ocorrência foi finalizada na madrugada.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e, ao chegar no local, constataram que o acidente tratava-se de uma colisão com danos materiais envolvendo dois caminhões, sendo um Iveco/Vertis, com placas de Brusque, conduzido por um homem de 63 anos, e um caminhão Volvo/FH 460 6X2T, de Criciúma, conduzido por um homem de 40 anos.

Uma testemunha que passava pelo local, homem de 27 anos, no sentido Itajaí, de bicicleta, relatou que viu um caminhão parado na faixa da direita da pista, no sentido de Brusque, e logo viu o motorista e o ajudante descerem do veículo e sinalizar que estavam procurando ou observando algo debaixo do caminhão.

Logo depois, um segundo caminhão de grande porte bateu na traseira do caminhão que estava parado. Após o fato, os dois veículos tombaram para fora da pista, atingindo o guard rail e a cerca de uma empresa. A testemunha menciona que ninguém ficou ferido e que o caminhão que estava parado na via estava com todas as luzes apagadas.

O condutor do caminhão Volvo relatou, como consta no relatório da PMRv, que não percebeu que o outro veículo, que estava na sua frente, havia parado, pois estava parado na pista.

Já o motorista do caminhão Iveco relatou que transitava na faixa da direita quando o veículo simplesmente parou de funcionar. De acordo com os policiais, ele contou ainda que imediatamente ele e seu ajudante desembarcaram e foram olhar por baixo do caminhão para ver o que teria ocorrido. Em seguida, houve a colisão. Ele informou que não ficou ferido, assim como seu ajudante.

Um boletim de ocorrência foi feito. A identidade das vítimas não foi divulgada.

