Vereador André Rezini encaminha mudança de partido

O vereador André Rezini deve deixar o Republicanos na próxima abertura da janela partidária. O partido que receberá o parlamentar deve ser o PP. A informação foi confirmada pelo presidente do PP de Brusque, Eduardo Hoffmann, e por Rezini. Segundo Eduardo, a ideia é que o “futuro progressista” dispute as eleições de outubro ao cargo de vereador novamente, mas, nas palavras do presidente, “está à disposição para compor com o partido em qualquer cargo do Executivo e Legislativo”, garante.

O Republicanos possui atualmente quatro vereadores e conta com a maior bancada da Câmara de Brusque, com Jean Dalmolin, Ivan Martins e Rogério dos Santos, além de Rezini. O PP pode perder em breve o vereador Alessandro Simas, que avalia mudar de partido. Rezini deve formar a bancada da progressista com o vereador Jean Pirola. Hoje, o partido está em tratativas para integrar a base do governo Vechi e Deco.

