Campanha do Agasalho 2024 é lançada pela Rádio Massa em Brusque; confira como e onde doar

Foi lançada, nesta quinta-feira, 25, no Espaço Orquídea do Shopping Gracher, a Campanha do Agasalho 2024 em Brusque. Organizada pela Rádio Massa FM, a ação deste ano conta com o apoio do jornal O Município.

Com o tema “Solidariedade veste bem em todo mundo”, a tradicional campanha começa em 2 de maio e terá duração de dois meses. A expectativa para esse ano é de ultrapassar os números de 2023, em que mais de 42 mil peças foram doadas.

“Esperamos que Brusque siga sendo esse exemplo de solidariedade em 2024”, afirmou o diretor da Rádio Massa FM, Caio César Souza.

Ele destacou a solidariedade da população brusquense. “Somos a região que mais doa em Santa Catarina. Em Brusque, as pessoas doam, se preocupam, sabem do que passamos com as chuvas”, disse.

Doações em bom estado

O gerente comercial da Massa FM, Alexandre Couceiro, solicitou que as pessoas doem peças que possam ser usadas e reaproveitadas. “A campanha também serve para conscientizar a população para que doem peças em bom estado”.

As peças doadas são separadas em infantil, masculino e feminino, para facilitar o repasse às pessoas e famílias beneficiadas. “Assim quando alguém nos procura, já sabemos onde procurar e tornar a doação mais ágil”, explica a gerente de marketing da Rádio, Lilian Cipriani.

Jornal O Município apoia campanha de 2024

Neste ano, o jornal O Município participa da Campanha do Agasalho como apoiador. O gerente comercial Everton Caetano frisou a importância do jornal como potencializador da ação.

“O jornal fica muito feliz em ajudar na divulgação de uma campanha tão importante. Por meio da divulgação nas nossas plataformas, podemos dar ainda mais visibilidade a iniciativa, para arrecadar mais doações”, destacou.

Confira os pontos de coleta:

Vale do Cedro Materiais de Construção

Ponto Brasil

Verdureira do Sid

Hodecker Auto Center

Calçados Guarani

Imobiliária Moresco

Bruscópias Gráfica

Abrelim Móveis

Auge Atacado

Loja Tem Tanta Coisa

MegaShop Outlet

Tazinho Auto Peças

Shopping Gracher

Supermercado Archer (Guabiruba)

Supermercado Archer (Loja 1 e 3)

Supermercado O Barateiro (Santa Rita)

