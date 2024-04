Ponto de ônibus sem telhado gera reclamação de moradores no bairro Santa Luzia, em Brusque

A situação precária de um ponto de ônibus na rua Hermínio Pavesi, no bairro Santa Luzia, em Brusque, tem preocupado os passageiros que utilizam o local sem proteção contra o sol e a chuva.

Apenas as colunas e um banco de madeiras restaram da estrutura do ponto. Segundo Vilmar Waltrick, que mora no bairro, o telhado onde fica a parada de ônibus caiu há quase dois meses e não houve nenhuma ação para que o local fosse restaurado.

“Eu moro perto da parada de ônibus e uso frequentemente o transporte público para ir ao trabalho. Eu e outros moradores já buscamos, inclusive, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade para resolver a nossa situação, mas até agora nada”, contou.

Como o problema do ponto é estrutural, a reportagem do jornal O Município procurou a Secretaria de Obras que informou que está programada para as próximas semanas uma força tarefa nos pontos de ônibus e que dará urgência para a parada do bairro Santa Luzia que está em situação mais crítica.

