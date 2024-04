VÍDEO – Jovem é morto e adolescente fica ferido em tiroteio em Joinville

Um jovem, de 21 anos, foi morto e um adolescente, 17, ficou ferido após um tiroteio em Joinville. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, 24.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada no bairro Jardim Sofia. Outro jovem também foi atingido por disparos, mas foi hospitalizado em estado estável.

Conforme as imagens das câmeras, quatro homens estavam sentados à mesa de um estabelecimento comercial. Por volta das 21h15, os quatro se assustam com algo e, na sequência, um homem encapuzado e com jaqueta branca aparece com uma arma em mão.

Os quatro correm para dentro do estabelecimento comercial. Dentro do estabelecimento comercial estavam dois trabalhadores, que tiveram de se esconder dos disparos.

O atirador foca apenas em um dos homens, que estava de camiseta amarela. Mesmo com a vítima já caída e sangrando, ele efetua mais disparos antes de fugir a pé.

Também é possível verificar pelas imagens que o homem que faz os disparos estava acompanhado de outro homem, que observa a ação de longe.

Após o crime, os dois saem correndo juntos. A identidade da vítima não foi informada pela Polícia Militar.

Assista ao vídeo:

Leia também:

1. Sine de Brusque divulga 100 vagas de emprego em Brusque; confira lista

2. LISTA – Os jogadores ex-Brusque que estão na Série B do Brasileiro 2024

3. Rede hoteleira de Brusque registra alta de 20% na ocupação no primeiro trimestre de 2024

4. Lei estabelece que crianças autistas possam levar seus próprios lanches para a escola em Brusque

5. Conheça Klauss, o novo cão-guia do brusquense Sidnei Pavesi

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: