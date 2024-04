Rede hoteleira de Brusque registra alta de 20% na ocupação no primeiro trimestre de 2024

A rede hoteleira de Brusque registrou um aumento de 20% na taxa de ocupação nos três primeiros meses de 2024. Foram cerca de 20 mil pessoas hospedadas de janeiro a março nos maiores hotéis da cidade. O mercado empreendedor e os investimentos em eventos culturais foram os principais fatores para o crescimento no ano.

O jornal O Município conversou com três dos principais hotéis da cidade: Monthez, Gracher e Tri Executive, que comemoram o bom desempenho dos negócios, e já projetam um ano positivo para o setor.

“Tivemos um aumento importante e que não estava no planejamento, com 80% da capacidade dos check-ins superada nestes três meses. Fevereiro é mais complicado por causa dos feriados e o Carnaval, quando a cidade não tem tanta tradição, mas conseguimos manter bons números”, contou o gerente do Tri Hotel, Jonatas Diego Casas.

Verão

O forte clima que atingiu Brusque neste verão, com temperaturas chegando por diversas vezes próximos aos 40°C, aliado à localização da cidade, que fica perto do litoral e de outras cidades turísticas, contribuiu para atrair os turistas, seja em viagens a trabalho ou de lazer.

“Foram meses de muito calor e sol e para o nosso mercado isso é positivo. Brusque está em uma posição muito privilegiada, onde em uma hora de carro o turista consegue visitar todo o ‘Vale Europeu’, o Litoral Norte, conhecido pelas suas praias, o Beto Carrero e outros pontos turísticos. A proximidade de Brusque com essas outras cidades turísticas também ajuda o mercado a ficar movimentado fora do verão”, destacou o gerente do Hotel Monthez, Luis Felipe Zen.

Atrativos

Alguns eventos realizados no primeiro trimestre do ano, como a Feira de Moda, a 19ª edição da Casa Decor, o Encontro Nacional de Motos e a Bierfest foram atrativos para os turistas e, consequentemente, aqueceram a rede hoteleira.

“A temporada de verão foi boa e respinga aqui [Brusque]. Eventos culturais ou empresariais, da iniciativa privada ou pública, sempre acabam trazendo público e movimentando os hotéis. Agora, tem eventos que são conhecidos e já estão nos nossos calendários e são períodos onde sempre temos alta na rede hoteleira como a Fenarreco e a Pronegócio, que acontecem no segundo semestre”, disse a proprietária do Hotel Gracher, Gisela Gracher Stieven.

O desafio da rede hoteleira agora é manter o bom desempenho para os próximos meses, especialmente no período de grandes eventos do calendário brusquense e férias.

“Temos muitas expectativas para a Fenarreco, Pronegócio e o mês de dezembro. Temos que pensar que o turista não vai só para a praia. Ele também vem andar e conhecer a nossa cidade”, ressaltou Gisela.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: