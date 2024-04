Para os simpatizantes do frio, que aguardam ansiosamente pela sua chegada à região de Brusque, as projeções iniciais não mostram expectativas de um cenário com características invernais para o restante de abril.

No entanto, as projeções mais recentes começam a sinalizar um possível evento de temperaturas mais baixas para o Vale do Itajaí, nos primeiros dias de maio, conforme apontado pelos profissionais em meteorologia.

Para abordar este tema tão instigante, sintetizado acima, buscamos então a expertise de um profissional da área de meteorologia.

Nesse sentido, o meteorologista Piter Scheuer nos concedeu uma entrevista especial. Os detalhes abrangentes e esclarecedores estão disponíveis no boletim que se segue.

Restante de abril sem frio

Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim, informando aos moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que não haverá frio intenso pelo restante de abril.

Até o fim do mês, espera-se inclusive um aumento de temperatura, com previsão de um relativo calor, a considerar a época do ano, para o próximo fim de semana em diante.

As temperaturas diurnas, entre o sábado e a terça-feira, podem então superar os 30°C.

O sol por sua vez, deve se fazer presente nesse intervalo de quatro a cinco dias, alternando com períodos de maior ou menor nebulosidade.

Quanto ao risco de chuvas, os modelos até não descartam esta possibilidade neste intervalo vindouro, porém, de forma isolada e pontual.

Analisando o início de maio, há a expectativa inicial sinalizando uma frente fria chegando à região de Brusque, trazendo chuvas abrangentes e, em sua retaguarda, um possível declínio mais acentuado das temperaturas.

Possível frio no início de maio

À medida que avançamos para os primeiros dias do próximo mês, a previsão aponta para um clima que pode adquirir características de inverno em Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

A frente fria, mencionada anteriormente, tem o potencial de causar um declínio nas temperaturas, resultando em uma queda moderada nos termômetros.

Essa condição invernal é esperada para acontecer logo após o período de chuvas esperado para o início de maio, iniciando-se então por volta dos dias 3 a 4 de maio em diante.

É importante ressaltar que estas são previsões iniciais dos modelos meteorológicos, sujeitas pois, a mudanças em cada nova atualização.

Continuaremos monitorando atentamente e trazendo as informações mais recentes. A cautela é essencial em nossa área, pois a precisão é o objetivo principal da meteorologia.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo, entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

