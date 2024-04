Sine de Brusque realiza processo seletivo para vagas em empresa nesta quinta-feira

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque fará um processo seletivo para o preenchimento de duas vagas de uma empresa parceira do órgão nesta quinta-feira, 25.

As entrevistas serão realizadas na sede do Sine, na praça da Cidadania, localizada na rua Prefeito Germano Schaeffer, 110, Centro, das 13h30 às 15h.

As vagas disponíveis são para repositor de mercadorias e operador de caixa. Para participar, os interessados precisam ter concluído o ensino médio e devem levar seus currículos, documentos de identificação e carteira de trabalho.

O departamento de recursos humanos da empresa parceira do Sine estará presente e participará diretamente da escolha dos candidatos.

“O RH da empresa estará aqui e vai fazer a seleção direta aqui. Então, os interessados devem comparecer ao Sine com a documentação necessária, que é carteira de trabalho e documento com foto, faz a carta de recomendação e já passa por entrevista na hora”, explica Juliana da Silva, diretora do Sine.

