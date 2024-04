Motorista fica preso às ferragens após colisão entre kombi e carro na BR-101, em Balneário Camboriú

Uma colisão entre uma kombi e um Volkswagen Virtus foi registrada na BR-101, em Balneário Camboriú, na manhã desta quinta-feira, 25. O acidente aconteceu por volta das 7h40 no quilômetro 128.

O condutor da kombi ficou preso às ferragens. Foram feitas ações de resgate veicular e ele foi levado ao hospital.

Além dele havia outra pessoa no veículo. Nenhum dos dois apresentava lesões graves. Não é dito no relatório da Polícia Militar se o condutor do carro sofreu ferimentos.

